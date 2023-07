Al Darsenale ci si scatena col ritmo dei Samantha Rocks

Appuntament domenica 23 luglio a Ravenna per la rassegna “Summer Night Live”, organizzata dal Darsenale. A partire dalle ore 21, ci sarà la possibilità di lasciarsi coinvolgere dalla trascinante energia dei Samantha Rocks, gruppo impegnato in un’intensa stagione di concerti sulla riviera romagnola. Sarà l’occasione giusta per ballare, cantare e scatenarsi al ritmo incalzante dei maggiori successi rock e alternative degli ultimi decenni.



I Samantha Rocks surfano nella storia del rock dagli anni ‘70 in poi, con un sound che attraversa l’iconico pop anni ‘80 e l’alternative rock degli anni ‘90, ed è composto da: Cristina “Itsakindofmagic” Ferretti (voce), Daniele Scarazzati (chitarra), Lorenzo Monti (basso), Michele Eviani (batteria). Il gruppo trasmette con passione l’energia del rock, proponendo pezzi degli Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Foo Fighters, No Doubt per giungere a Prince e ad autentici mostri sacri quali Ivan Graziani e Stevie Wonder, e anche qualche sorpresa.