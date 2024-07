Artisti locali, anteprime, retrospettive: tra cinema e musica torna il festival Soundscreen

Si prepara la realizzazione del Soundscreen Film Festival, tra le prime manifestazioni europee interamente dedicate al rapporto tra settima arte e musica. Organizzato dall'associazione culturale Ravenna Cinema (in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC - Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna), il festival si svolgerà dal 23 al 29 settembre presso il centrale Cinema Mariani a Ravenna.

Confermata la tradizionale struttura: il programma 2024 mette in risalto gli eventi satellite - i capolavori classici del cinema sonorizzati dal vivo – e i titoli del Concorso internazionale per lungometraggi. Al loro fianco il Concorso internazionale per cortometraggi, lo spazio con ospiti dedicato alle produzioni emiliane-romagnole, le anteprime, gli omaggi e le retrospettive.

In attesa dell'appuntamento settembrino, Soundscreenn celebra la partnership con Cinemaincentro, il circuito di sale e arene cinematografiche gestite da Italsar, partecipando al cartellone di Rocca Cinema 2024, la storica rassegna estiva all'interno della suggestiva Rocca Brancaleone. Tra luglio e agosto saranno sei le serate introdotte dal critico cinematografico Francesco Della Torre e da Albert Bucci, direttore artistico di Soundscreen Film Festival.

Si parte mercoledì 3 luglio con il biopic Back to Black, il ritratto romantico e devoto di Amy Winehouse firmato da Sam Taylor Wood. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21.30, per informazioni e programma seguire i profili social di Soundscreen film festival e di Cinemaincentro. Fino al 20 agosto sono aperte le iscrizioni online al concorso internazionale Ssff (Sounscreen film festiuval) 2024. Soundscreen seleziona lungometraggi e cortometraggi di genere fiction, documentario, biopic, musical, animazione, horror, noir, fantascienza, ecc. che abbiano per protagonista la Musica. Tutte le informazioni sul sito: https://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2024. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 20 Agosto 2024.