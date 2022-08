David Ermini presenta il libro "Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni"

Indirizzo non disponibile

Sabato 13 agosto, alle ore 21, nel giardino del Grand Hotel Cervia sarà presente il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini che presenta “Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni”. Conduce il Presidente dell’associazione Cervia La spiaggia ama il libro, Cesare Brusi. Negli anni la manifestazione è stata in grado di innovarsi e rinnovarsi garantendo al pubblico le firme più prestigiose del panorama giornalistico, letterario e intellettuale. Durante gli anni, l’offerta culturale cervese ha potuto garantire un evento di grande caratura, portando in città nomi noti al grande pubblico facendo così conoscere la città di Cervia in tutta Italia.