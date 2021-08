David Ermini racconta Vittorio Bachelet e gli anni Settanta "tra speranze e disillusioni"

Prezzo non disponibile

Mercoledì 11 agosto alle ore 21.30, la rassegna “Cervia, la spiaggia ama il libro” prosegue presso il Grand Hotel di Cervia con il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini che presenta “Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni”. Introduce la serata Cesare Brusi, direttore Confcommercio Ascom Cervia.

Il libro “Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni” è stato pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura in occasione del quarantesimo anniversario dell’omicidio del vicepresidente del Csm, colpito dalle Brigate rosse il 12 febbraio 1980. Il libro, curato da Giancarlo De Cataldo ed edito dal Poligrafico dello Stato, intende celebrare la figura di Vittorio Bachelet e offrire, in particolare alle più giovani generazioni, un affresco ampio del contesto storico, sociale e culturale in cui la sua vicenda umana ha trovato evoluzione e tragico epilogo. Alla pubblicazione, arricchita da una breve presentazione del Presidente Sergio Mattarella, hanno contribuito noti intellettuali, giornalisti, politici e magistrati che hanno vissuto quegli anni o vi hanno dedicato approfondite riflessioni.