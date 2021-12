Sabato 18 dicembre alle ore 21, al Teatro Comunale di Conselice, David Riondino porta in scena lo spettacolo "Fermata provvisoria" accompagnato dal musicista Claudio Farinone, in sostituzione dello spettacolo “Lo stallo” causa problemi della produzione. David Riondino raccoglie in questo recital, che si aggiorna continuamente, il suo repertorio portatile di narratore, cantautore e autore, costruito con il materiale tratto dalle sue numerose apparizioni in TV, in radio e dalle pubblicazioni editoriali e musicali.

In forma di ballate, poemetti, aneddoti, ricostruisce, col canto e con i versi, la storia degli eventi, grandi, piccoli, pubblici e privati, che abbiamo attraversato tra la fine del secolo e l’inizio dell’altro. L’ecclettico artista toscano si trasforma in una sorta “Aedo Contemporaneo” e canta l’epica dei nostri tempi caratterizzati dall’essere in una “Fermata Provvisoria” metafora opportuna del continuo smarrimento a cui siamo sottoposti quotidianamente.

Info e prenotazioni: Tel. 0542 – 665185 – cell. 333 – 5748015 oppure cell. 353 -4045498 e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com. Sabato 18 dicembre è possibile acquistare in prevendita i biglietti della serata di Capodanno o il carnet degli ultimi 3 spettacoli della stagione invernale 2022, la biglietteria sarà aperta dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 19.00 alle 21.00.