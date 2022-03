Davide Dalfiume, Microband e Paolo Buconi sul palco con lo spettacolo “Diamo voce alla pace”

Aperte le prenotazioni per lo spettacolo degli artisti Davide Dalfiume, Microband e Paolo Buconi dal titolo “Diamo voce alla pace” di venerdì 8 aprile alle 21.00 presso la Sala del Carmine di Via Rustici a Massa Lombarda. Lo spettacolo, attraverso brani recitati e musica, pone l’accento sull’importanza di bandire la guerra dalle nostre vite dato che la pace dev’essere la scelta e unica via d’uscita. Ingresso a offerta libera a favore di Caritas Massa Lombarda per raccogliere fondi per l'emergenza umanitaria in atto.