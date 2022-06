Davide Toffolo, Massimo Vitali e Cristiano Cavina tra i protagonisti delle "Sere d’estate"

Dal 1° giugno al 30 settembre prende vita una grande stagione estiva a Castel Bolognese, ricca di proposte culturali: "Sere d’estate semplicemente speciali – tredicesima edizione". Il programma, che integra le proposte dell'Amministrazione Comunale e quelle dell’associazionismo locale, prevede quest’anno oltre cento eventi tra danza, presentazioni di libri, arte, musica, sport, cinema e spettacolo e itinerari guidati. Obiettivo di questi ultimi la riscoperta dei luoghi storici nel centro del paese e di quelli naturalistici nel circondario, come il MaAB (Museo all'aperto Angelo Biancini), il Mulino Scodellino, il Parco Fluviale con il Percorso della Legalità, la Diga Steccaia di Tebano, il centro di ricerca espressiva Vecchio Macello.

Il coinvolgimento ed il contributo delle associazioni castellane, in sinergia con i Servizi Cultura, Turismo, Biblioteche, Musei e Sport, garantisce una proposta che si arricchisce esponenzialmente nella pluralità dei linguaggi di espressione. Tra i personaggi della lunga estate castellana Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nella sua veste di illustratore; Antonio Cotecchia con un murales dedicato a Nicola Utili e Leo Ceroni; gli autori Massimo Vitali, Cristiano Cavina, Matteo Cavezzali e Gianni Siroli con i loro ultimi libri; i concerti di Roberta Giallo e della Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar; Alfonso Cuccurullo in due spettacoli per bambini e per adulti. Un’attenzione speciale, anche quest’anno, è rivolta ai più piccoli, con le letture ad alta voce, i burattini, la magia, i laboratori musicali, il mercatino dei bambini ed altre iniziative a loro dedicate.

Il Chiostro della Piazza, cuore di Castel Bolognese, ospiterà i principali spettacoli musicali offerti dall’Amministrazione Comunale, ma i luoghi interessati saranno i più disparati: dal Torrione dell'ex Ospedale al Percorso della Legalità in argine, dal parco Ravaioli al centro sportivo, dalle vie storiche del centro alla campagna a valle della via Emilia, al Mulino Scodellino, dalle colline della Serra alla Diga Steccaia di Tebano, e altro ancora.

“A guardarlo da lontano – a parlare è l’assessore alla Cultura Luca Selvatici - questo cartellone rappresenta la fiducia, il fermento, il desiderio di esserci, di fiorire e far fiorire un paese, di sentirsi parte del meccanismo che genera sorrisi e benessere”.