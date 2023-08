Decima edizione per lo "Spitfire Contest": break dance e hip hop in ricordo di Alessio

Torna sabato 2 settembre lo "Spitfire contest", l'evento di street culture nato in memoria di Alessio "Spitfire" Lunardini, giovanissimo ragazzo, una promessa e un campione a livello nazionale della break dance che è venuto a mancare il 26 maggio 2014, in seguito a un incidente stradale. Quest'anno si terrà la decima edizione dell'evento e come ogni anno la competizione richiama migliaia di persone da tutta Italia tra cui crew vincitrici come i Break The Funk dalla Romagna, Illeagles dal Friuli, Non di Sangue dal Veneto.

L'evento si terrà al Mercato coperto di Ravenna e in onore di Alessio si vivranno i valori proprio della cultura hip hop come è nel desiderio dei genitori, Stefano e Viera. Senza alcuna restrizione, l'evento ritorna finalmente con le categorie che l'hanno reso tale fin dalle origini: 1vs1 Under 12, 1vs1 B.Girl, 2vs2 MixStyle, 5vs5 Breaking con almeno un Under16.

In giuria ci sono membri storici come Duna e Sésé ma anche altri ragazzi come Ghina, Arizona, Cap, Epiks, Eddy che anno sempre supportato l’evento. In console ci sarà Dj Collo da Città di Castello e Dj Nersone resident dell’evento nonché colui che darà vita al party dopo il contest. L'evento inizierà alle ore 15 con le selezioni, per proseguire alle 21 con le finalissime dei Battle, l'esibizioni della giuria e la performance dell'Mc più rappresentativo del territorio, Moder supportato da Kikko e Pumba da Roma. Alle 23 si apriranno le danze con il party dove tutti potranno ballare liberamente e gioire della musica di dj Nersone.