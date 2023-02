Decine di opere esposte e una dedica per la pace: torna "Artegatto Artefatto"

Indirizzo non disponibile

Venerdì 17 febbraio alla Galleria d’Arte della Molinella, verrà aperta al pubblico la mostra della 18esima edizione di ‘Artegatto Artefatto’ che per l’anno 2023 prende il titolo ‘La guerra è fossile. La pace rinnovabile’. Venerdì alle 18, l’inaugurazione ufficiale della mostra, che sarà tenuta a battesimo dal sindaco Massimo Isola. L’esposizione proseguirà fino al 26 febbraio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

L’appuntamento, come ogni anno, porterà in esposizione decine di opere realizzate con diverse tecniche: dalle pitture alle ceramiche ma anche pezzi realizzati all’uncinetto, sculture, disegni e tanto altro, tutte legate a un unico tema, il gatto. Quest’anno i temi suggeriti ai partecipanti per la realizzazione delle opere sono la crisi energetica (da qui il gatto ‘a lume di candela’ nell’immagine grafica della mostra) e la pace, che ricorre nel titolo alla mostra.

Novità di questa edizione, la partecipazione tra gli espositori degli allievi della scuola di disegno Minardi e il numero di partecipanti, una ottantina, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, anche grazie al rientro dell’emergenza sanitaria che per due anni aveva fortemente condizionato il progetto. Artisti, come sempre, un po’ da tutta Italia, e qualcuno anche dall’estero: Giappone, India e Francia, giusto per citare alcune provenienze.

Questo l’elenco degli espositori: gli Allievi tra i 6 e gli 11 anni della Scuola comunale di Disegno Minardi sotto la guida dei docenti Anna Lisa Quarneti, Antonella Bassenghi, Emiliano Mariani; Adil Writer, Adriana Ap Silva Cristofoletti, Aldo Foschini, Alessandra Alpi, Alexandra Massari, Angela Utili, Angeliki Drossaki, Anna Antonia Nardini, Anna Lisa Quarneti, Annalisa Rosi, Antonella Amaretti, Aurora Vena, Barbara Cotignoli, Bruno Retini, Chiaki Nogami, Cinzia Montanari, Claudio Gardegni, Clorinda Dell’Aquila, Fabio Cristoforetti, Dall-æ, Davide Ceccato, Deborah Catani, Delia Dessi, Fabien Brouillaud, Giovanna Farolfi, Francesco Panetta, Gabriella Muccini, Giovanna Palma, Giovanni Liverani, Greta Filippini, Kina Bogdanova, Kry, Laboratorio Missionario Santa Chiara, Laura Bellini, Laura Scopa, Letizia Lavorona, Luigina Capriotti, Luigino Soffiati, Luisa Tabanelli, Mara Guerrini, Maria Cristina Sintoni, Maria Paola Savorani, Mariapia Gambino, Marina Zaramella, Marta Monduzzi, Masami Tomehara, Maurizio Mengolini, Okai Miho, Mila Donati, Miria Gardini, Mirta Morigi and girls, Nadia Alario, Oriana Gentilini, Paola Alboni, Paola Nuovo G., Paola Rossi, Pietro Ravagli, Rachele Lo Zito, Raffaella Di Vaio, Raffaella Mastroberti, Roberta Barlati, Roberta Guardigli, Roberto Ortali, Romina Lapertosa, Rossella Civolani, Rossella Schiavini, Sandra Pedna, Sandro Monteforte, Santa Marini, Scalini Ivana, Silvia Apprusia Castrogiovanni, Stefania Fabbri, Susanna Vassura, Venelva Montalti e Walli Gleichauf.

Tra gli artisti che partecipano alla manifestazione, ogni anno gli organizzatori propongono anche un Ospite speciale proveniente da una città italiana inserita nel circuito delle Città ceramiche; quest’anno sarà la ceramista Laura Scopa di Appignano cittadina delle Marche, già conosciuta a Faenza per le sue partecipazioni ad Argillà Italia e, dal 2020, a Made in Italy.