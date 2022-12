Decorazioni, caldarroste e Bisò: una festa natalizia al Rione Rosso

Mentre i bambini si cimenteranno nella decorazione delle palline natalizie in ceramica, i più grandicelli potranno passeggiare tra le bancarelle artigianali, oppure riscaldarsi con un sacchetto di caldarroste e un bicchiere di Bisò. E’ questo il programma di ‘Rosso Natale’, l’evento giornaliero organizzato in occasione dell’inizio del periodo natalizio dal Rione Rosso di Faenza, ed in programma sabato 3 dicembre dalle 10 alle 19. La storica corte di via Campidori, teatro dei tantissimi festeggiamenti per le vittorie del Palio del Niballo, si trasformerà in tale occasione in un giardino natalizio, con canti, luci e appunto bancarelle di vario genere. Non mancherà lo stand gastronomico che servirà il tradizionale Bisò, in abbinamento con caldarroste e piadine della tradizione romagnola. L’evento è una novità assoluta e si colloca nella giornata in cui il centro storico faentino si animerà con il Trofeo Bandini, l’accensione delle luminarie natalizie e la sfilata degli sbandieratori del Niballo Palio di Faenza. Il Rosso Natale di Porta Imolese conterà oltretutto il Laboratorio di Ceramica per bambini, una novità assoluta, in cui i più piccoli potranno cimentarsi nella decorazione delle palline di Natale in ceramica che una volta cotte e smaltate saranno consegnate ai giovani artisti in tempo per decorare ciascuno il proprio alberello domestico. L’ingresso all’evento è gratuito per tutti. Ulteriori informazioni e gradite conferme potranno essere comunicate al numero 349 256 5033.