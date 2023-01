"Dedicato a…”, riparte la rassegna jazz al Borion’music studios

Da giovedì 2 febbraio, alle 20, riprende al Borion’ music studios, nel centro sociale Il Portoncino, in via Portoncino 4, la programmazione della rassegna “Dedicato a…” con l’omaggio a Bill Evans. La rassegna è patrocinata dal Comune. Evans fa parte di quella ristretta schiera di artisti (per citarne alcuni, C. Parker,D. Gillespie, J.Coltrane, C. Baker, M.Davis…) che hanno tracciato la strada del “Jazz moderno”, e che ne costituiscono tuttora le pietre miliari.

Il compito di portare al Borion’s m.s. il pianismo e la creatività di Bill Evans è stato affidato al “Past1 trio” con Federico Rubin al piano, Stefano Galassi alla batteria e Gianfilippo Invincibile al basso. Compito impegnativo quindi per il trio che avrà il compito di accompagnare il pubblico, in punta di piedi, nel mondo del personaggio e della sua musica, contraddistinta da un tocco elegante, colto, raffinato.

Come consuetudine, la serata proseguirà con la proposta gastronomica di due piatti e un dolce; serviti alle 22. Costo della serata 30 euro. L’ingresso è riservato ai soci del Circolo. E’ necessaria la prenotazione al 333.9588835 (Mario).