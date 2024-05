Fra lucciole e gufi, degustazioni e visite notturne con Slow Food a Bagnacavallo

L’associazione "Il Lavoro dei Contadini" propone un'attività con visita guidata notturna al Podere Pantaleone, alla scoperta della natura incontaminata di questo luogo magico, abitato da lucciole, gufi e assioli. Un tempo di proprietà della famiglia Pirazzoli, soprannominata “Pavlèna”, il Pantaleone è stato acquistato dal Comune di Bagnacavallo nel 1988. Istituito come Area di Riequilibrio Ecologico nel 1989, e dal 2006 è Sito di Interesse Comunitario. Il podere ha mantenuto il suo aspetto originario perché il proprietario decise di non passare alle colture intensive e di non utilizzare fitofarmaci e concimi chimici. Nel corso degli anni i filari alberati si sono estesi senza impedimenti creando un bosco interrotto solo da piccoli spazi erbosi, dove la fauna ha ritrovato l’ambiente naturale ideale.



Mercoledì 29 maggio alle 20 appuntamento presso il Podere Pantaleone sito in Bagnacavallo, Vicolo Pantaleone, laterale di via Stradello, per partecipare a una degustazione preparata dagli amici dell’associazione Il Lavoro dei Contadini e alle 21:30 visita guidata all’interno del Podere alla scoperta dei suoni e degli odori dell’oasi naturale tra lucciole e gufi che si potranno scorgere nell’oscurità. La visita durerà 1 ora e mezza circa. Consigliamo di munirsi di una torcia o di un frontalino (va bene anche torcia del cellulare) che si userà in caso di bisogno. Per l’abbigliamento gambe coperte e scarpe chiuse.



Menù della degustazione

– Focaccia farcita con Squacquerone di Romagna DOP e rucola

– Assaggi di formaggi della Romagna

– Bruschetta pane casereccio con Olio E.V.O. di Brisighella

– Piadina con salsiccia stagionata

– Pinza con confettura di Pesca Buco Incavato Presidio di Slow Food, Condotta Godo e Bassa Romagna

– Ciambella Romagnola

– Aperitivo con succo di sambuco, in versione alcolica con vino frizzante e analcolica

– Vini della Cantina Tenuta Nasano di Riolo Terme (bianchi fermi, frizzanti e rossi).



La serata è aperta a tutti, ai Soci Slow Food, ai loro familiari e agli amici non soci. In caso di maltempo la serata verrà annullata e sarete avvisati per tempo.