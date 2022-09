Degustazione speciale di centesimino alla Torre di Oriolo

Si arricchisce di un momento speciale il ricco programma del Trat-Tour–Oriolo in vigna, evento enoturistico che nei week-end del 17-18 e 24-25 settembre vedrà migliaia di persone visitare le cantine di Oriolo dei Fichi e la torre medievale che domina dall’alto le colline faentine.Sabato 24 settembre, alle ore 10, proprio all’interno della Torre di Oriolo si terrà infatti il laboratorio di degustazione guidata “Il Centesimino a Oriolo e nel resto del mondo” a cura del sommelier Gilles Coffi Degboe. Calice alla mano i partecipanti potranno assaggiare diverse espressioni di Centesimino prodotte nel territorio di Oriolo dei Fichi e confrontarle con altre provenienti al di fuori di questa zona riconosciuta ufficialmente all’interno della DOC Romagna lo scorso giugno.

“Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dello scorso 6 giugno – spiegano dall’Associazione per la Torre di Oriolo – ha sancito l’ingresso del Centesimino di Oriolo all’interno della DOC Romagna, ufficializzando di fatto il legame speciale tra questo vitigno e il terroir che ha concorso in modo determinante alla sua salvaguardia e alla valorizzazione enologica. Da qui è nata l’idea di proporre un assaggio guidato delle diverse espressioni locali di Centesimino affiancandone altre provenienti da differenti zone, per scoprire come il vitigno muta in altri territori”.

Il costo di partecipazione è di 40 euro, prenotazioni via whatsapp al 3333814000 specificando “degustazione Centesimino”.