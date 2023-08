Degustazioni, mercatini e percorsi gastronomici: torna “L’Arca dei Savori”

Dopo 9 anni di assenza, in un format rinnovato, il 26, 27 e 30 agosto si tiene a Brisighella la quattordicesima edizione de “L’Arca dei Savori”. Non solo un evento che vuole valorizzare luoghi fisici, ma soprattutto un evento che valorizzi i luoghi dell'anima con i suoi percorsi interni che aiutano a cogliere le molteplici espressioni e sfaccettature della civiltà contadina e dei saperi e dei sapori della tradizione romagnola, cercando di comprendere al meglio le nostre tradizioni per trovare spunti di innovazione e guardare con ottimismo al futuro.

Il programma

Sabato 26 e domenica 27 agosto, l'associazione Il Lavoro dei Contadini organizza, in alcune aziende agricole, un appuntamento con offerta di degustazioni di prodotti tipici ed enogastronomici, riproponendo la tradizione (battitura mais, pigiatura uve, ecc.). Aderiscono: Azienda Agricola Ravagli, Via Argine dx Montone, 220, Ragone; Tenuta Aguta, Via Destra Canale Naviglio 26, Bagnacavallo; Fattoria Romagnola, Fattoria didattica e Agriturismo, Via Lola (adiacente al civico 4), Imola (Bo); Tenuta Nasano Società Agricola, Via Rilone, 2 Località Mazzolano, Riolo Terme; Az. Agr. Cà Ridolfi di Ridolfi Mattia, Via del Dottore, 33, Gambellara.

Durante questo fine settimana diversi ristoranti, osterie e agriturismi dell’ Unione Faentina, proporranno uno o più piatti dedicati ai grandi prodotti della Romagna: Da Mario 1972, Via Martiri di Marzabotto, 5, Riolo Terme; Relais Mevigo, Via del Monte, 35, Casola Valsenio; Framboise Cucina, Via Porta Fiorentina, 16, Brisighella; Ristorante La Cavallina, Via Antonio Masironi, 6, Brisighella; L’Osteria di Guercinoro, Piazza Guglielmo Marconi, 7, Brisighella.

Mercoledì 30 agosto, invece, il convento di Fognano ospita dalle 18 il Mercato di Contadini e Artisti Artigiani. Segue alle 19 la Tavola Rotonda in ricordo di Tarcisio e Nerio Raccagni “Dal Campo alla Tavola: Come valorizzare la Romagna, i suoi Saperi e i suoi Sapori”. Si chiude alle 20,30 nel suggestivo Chiostro Grande del Convento con una serata gastronomica dedicata ai prodotti della Romagna (Olio Brisighella, Carciofo Moretto, Scalogno di Romagna IGP, Suino nero Mora di Romagna, Formaggi, Pesca Buco Incavato - Presidio Slow Food) con piatti a cura di 4 chef del territorio. Il ricavo della serata sarà devoluto alla Comunità delle Suore Istituto Emiliani di Fognano.