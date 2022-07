Prodotti genuini e oltre 250 etichette da degustare con "Tramonto Divino"

Torna Tramonto DiVino con la formula a ‘banco d’assaggio’ con degustazione in piedi. Si parte venerdì 22 luglio dalle 19,30 a Cervia sotto l’antica Torre San Michele, fra i Magazzini del Sale, la darsena e Borgo Marina, che per l’occasione si trasforma in un’arena del gusto dove winelover e gastronauti possono assaggiare con il calice in mano, oltre 250 etichette dei migliori vini dell’Emilia Romagna, proposti in libera degustazione e raccontati dai sommelier di Ais. Durante la serata inoltre ci sarà un focus particolare con banco dedicato agli Spumati Metodo Classico dell’Emilia Romagna. Si tratta di oltre 50 etichette delle migliori bollicine regionali suddivise in spumanti brut, brut rossi e rosé ‘ancestrali’.

In abbinamento ai vini i grandi prodotti certificati forniti dai consorzi delle Dop e Igp regionali serviti tal quali da studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli coordinati dallo chef Walter Convertito e dal maitre Stefano Buda. Protagonisti, fra gli altri, il Riso del Delta del Po Igp, il Prosciutto di Parma Dop, l’Olio Evo dop di Brisighella, lo Scalogno di Romagna Igp e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. Presente un banco d’assaggio per Olio Evo di Brisighella con la Strada della Romagna che propone una degustazione di succhi artigianali a base di frutta di stagione. Un risotto gourmet interpretato dallo chef Dimitri Contessi del ristorante Felix di Milano Marittima completerà l’offerta gastronomica.

Ad animare la setata contribuiranno anche le note lounge del Dj Marcello Tosi, lo storytelling su vini e prodotti e le premiazioni dei vini top di Imola, Faenza e Ravenna, appena laureati 'Eccellenze del territorio' dalla nuova Guida Ais Emilia Romagna da bere e da Mangiare, consegnata all’ingresso a tutti i partecipanti all’evento. Durante la serata, premio speciale anche per le migliori bollicine regionali, vincitrici del Premio ‘Giuliano Zuppiroli’- Miglior Spumante Metodo Classico dell’Emilia Romagna. Costo della serata: 25 euro comprensivo di: degustazione libera di vini e Spumanti Metodo Classico; assaggi di prodotti Dop e Igp; proposta gourmet dello chef Cortesi; nuova Guida Ais ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’; calice di degustazione.