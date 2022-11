Da Amy Winehouse a Vinicio Capossela: torna dal vivo il duo Déjà Vu

Sabato 12 novembre, dalle ore 21, i Déjà Vu Acoustic Project tornano in concerto a Cervia, all'Abbey Road Cafè. Nel locale di Viale Malva Nord 39, torna in scena il duo acustico che anima la serata con un sottofondo musicale raffinato. In scaletta brani firmati da artisti del calibro di Norah Jones, Amy Winehouse, Vinicio Capossela, Aretha Franklin, Adele, Caro Emerald, Sting, Fabio Concato e tanti altri, eseguiti dal vivo e con un occhio particolare agli arrangiamenti insoliti e moderni.