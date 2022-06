Da Amy Winehouse a Sting, tornano in concerto i Deja Vu

Freschi e più carichi che mai, i Déjà Vu ritornano in concerto domenica 5 giugno, dalle 20, al Casale Falasco di Russi con un sottofondo musicale raffinato e rilassante. In scaletta brani firmati da artisti del calibro di Norah Jones, Amy Winehouse, Vinicio Capossela, Aretha Franklin, Adele, Caro Emerald, Sting, Fabio Concato e tanti altri, eseguiti dal vivo e con un occhio particolare agli arrangiamenti insoliti e moderni. Per prenotazioni: 347 728 1252.

