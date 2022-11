Delitto al castello: una sfida tra personaggi e insidie del Medioevo

Sabato 10 dicembre alle ore 21 alla Rocca di Riolo Terme prende vita un gioco di ruolo per calarsi nel Medioevo in una storia fatta di personaggi, insidie, sfide e trame, ambientato nelle suggestive sale della Rocca Sforzesca. Dall’aperitivo fino al dolce per scoprire l’assassino e raggiungere gli obiettivi, ogni personaggio deve interagire con gli altri protagonisti della storia guidati da un master in persona. Ogni partecipante ha una scheda personaggio in cui vengono descritte le sue caratteristiche e le azioni compiute nella giornata e nell’orario del delitto.



La serata si organizza per un minimo di 10 persone 35 euro (prenotazione obbligatoria). Menù: Antipasti assortiti con taglieri, piadina, crostini, verdure, torte salate, Primo piatto di lasagne al forno, Dolce tenerina al cioccolato fondente, Vino in bottiglia del territorio bianco e rosso, Acqua naturale e frizzante. Evento in collaborazione con Torrino Wine Bar (da contattare in caso di regimi alimentari particolari e intolleranze). Per informazioni e prenotazioni: 0546 77450 | roccadiriolo@atlantide.net