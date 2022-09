Deliziosi piatti che raccontano la propria cultura: ecco il Pranzo dei popoli

C'è sempre più necessità di inclusione, dialogo tra le culture e integrazione: per questo il Comune di Russi, in collaborazione con le realtà territoriali, promuove il Pranzo dei Popoli. Un percorso con un unico fil rouge: la conoscenza delle altre culture. Il 25 settembre, dalle 12.30, la cittadinanza è invitata al Centro Sociale e Culturale Porta Nova di via Aldo Moro 2/1 per prendere parte ad un pranzo pensato per conoscersi, cucinato da donne e uomini che diventeranno ambasciatori della propria cultura attraverso i piatti tradizionali che prepareranno. Saranno presenti, con i loro piatti, le seguenti nazioni: Albania, Bangladesh, Italia, Marocco, Moldavia, Polonia, Senegal, Togo, Tunisia e Ucraina. Offerta libera. Prenotazione obbligatoria entro il 22 settembre al link https://bitly.ws/uqG2 , oppure chiamando il n. 0544 587642 o scrivendo una mail a cultura@comune.russi.ra.it.