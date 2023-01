"Democratizzare il lavoro": l'incontro pubblico al Planetario

Venerdì 20 gennaio, ore 18, si tiene al Planetario di Ravenna la presentazione del Manifesto globale di "Democratizing Work". Si tratta di un incontro pubblico coordinato da Stefano Patrizi (Inte.RA - Associazione ravennate per l’unità e la democrazia internazionale), con gli interventi di Marco Marrone (ricercatore di sociologia presso l’Università del Salento, Democratizing Work Italia) e Federica Moschini (assessore al lavoro del Comune di Ravenna).

"Chi lavora è molto di più che una semplice risorsa - affermano gli organizzatori - Questa è una delle lezioni principali che dobbiamo imparare dalla crisi in corso. Curare i malati; fare consegne di cibo, medicine e altri beni essenziali; smaltire i rifiuti; riempire gli scaffali e far funzionare le casse dei supermercati... La salute delle persone e la cura di chi è più vulnerabile non possono essere governati unicamente dalle leggi di mercato. Se affidiamo questi compiti esclusivamente al mercato, corriamo il rischio di esacerbare le diseguaglianze e di mettere a repentaglio le vite delle persone più svantaggiate. Come evitare che succeda questo? Implicando chi lavora nelle decisioni relative alle loro vite e al loro futuro nel luogo di lavoro. Democratizzando le imprese. De-mercificando il lavoro. Garantendo a tutti un impiego utile. Dinanzi al rischio spaventoso della pandemia e del collasso ambientale, optare per questi cambiamenti strategici ci permetterebbe non solo di assicurare la dignità di tutti i cittadini ma anche di riunire le forze collettive necessarie per poter preservare la vita sul nostro pianeta."