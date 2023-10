Si parla di transizione energetica e conflitti con l'analista geopolitico Demostenes Floros

Mercoledì 18 ottobre, ore 21, alla Sala Ragazzini di Largo Firenze appuntamento con Demostenes Floros, analista geopolitico e collaboratore di Limes che presenterà il suo ultimo libro "Crisi o transizione energetica? Come il conflitto in ucraina cambia la strategia europea per la sostenibilità". L'incontro è all'interno della rassegna "Una voce libera", promossa dal Coordinamento per una libera informazione.