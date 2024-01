Denis Campitelli rievoca la Romagna di Casadei con "Il primo Secondo"

Fuori programma alla Casa del Teatro di Faenza: sabato 13 gennaio alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo "Il primo Secondo", che Denis Campitelli, accompagnato dall’organetto diatonico di Andrea Branchetti, ha dedicato al Maestro Secondo Casadei. Ingresso unico 10 euro.

"Racconto la vita e la prima parte della carriera di Secondo Casadei, dalle prime esperienze musicali fino alla consacrazione definitiva, nel 1954, anno in cui compose il famoso valzer Romagna mia - spiega Denis Campitelli - A essere rievocata in scena è la Romagna di fine ‘800. Una terra contadina, dove i suoi abitanti, nonostante la miseria la fatica e il sudore, hanno sempre cercato e trovato il tempo per danzare: nelle piazze, nelle aie, nelle stalle, in luoghi di ritrovo improvvisati, ovunque ci fosse la possibilità, perché letteralmente impossessati dal “demone del ballo”. Un mondo fatto di passione per la musica, in cui Casadei nasce e di cui si nutre e che resterà nel cuore pulsante di tutta la sua produzione musicale, anche quando il successo diventerà planetario. A settant’anni dalla pubblicazione di Romagna mia risuona ancora forte l’esortazione del Maestro Secondo Casadei: “Forza, stasera bisogna déj int al gambi”".