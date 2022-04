"Design&Bionica": Marco Maggioni svela la forma visibile di ciò che è invisibile

Mercoledì 27 aprile, alle ore 17, l'ISIA di Faenza ospita la conferenza Design&Bionica, la forma visibile di ciò che è invisibile con Marco Maggioni. Introduce Giorgio Gurioli, designer e docente di ISIA Faenza. Esiste una materia prima che non si esaurirà mai: l'immaginazione. Immaginare i prodotti di domani, anticipando le aspettative di un mondo in continua evoluzione, è la sfida che stimola curiosità e creatività lungo tutti quei percorsi non ancora tracciati. Ogni progetto è un vero viaggio nel futuro delle idee. Ogni nuovo progetto di Marco Maggioni rappresenta un percorso del pensiero che si traduce in un linguaggio visivo di ricerca e innovazione, prefigurando nuovi scenari: gli oggetti che crea si propongono come una nuova interfaccia, percettiva esperienza, sensoriale, relazionale. Il mondo naturale. osservato da vicino, ha sempre offerto a Maggioni una fonte di ispirazione e ogni suo progetto cerca di interpretare il mistero, il fascino, la magia della natura attraverso un processo di astrazione.



Marco Maggioni ha studiato industrial design allo IED di Milano. Ha aperto il proprio studio di design nel 1991, quando ha ricevuto tre menzioni al Premio Compasso d'Oro ADI. Ha disegnato prodotti per importanti aziende italiane ed estere. Per il brand italiano Gio'Style ha disegnato la famosa linea di accessori da cucina «Florì» selezionata al Premio Internazionale “BIO” design di Lubiana nel 1996 e 1998. Nel 2002 è stato premiato con il Red Dot Award e selezionato dall'ADI Design Index nell'anno 2003, sempre per prodotti Gio'Style. Nel 2003 crea la futuribile linea di complementi d'arredo Odue Concept per OASIS. La collezione di casalinghi Small Entities disegnata per Mebel nel 2008 è stata selezionata dal MoMA di New York per il negozio del museo. Nel 2009 il progetto del display «Morphos», disegnato per Domestik, ha vinto il Gold Award “Display SuperStar” alla fiera di Francoforte come miglior prodotto. Nel 2012 collabora a progetti innovativi per 3M. Nel 2014 ha vinto il Best Product Award in Italia per le stoviglie in plastica «ForMe», progettate per Gio’Style. Nel 2016 ha disegnato la collezione completa «POS Piccoli Oggetti Speciali» per l'azienda Ecoplast. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste di design in tutto il mondo. È stato visiting professor allo ITESM Tecnológico de Monterrey. Ha tenuto lezioni di product design presso IED Milano dal 2003 al 2016. È docente di design presso Istituto Marangoni e Domus Academy per i master. Nel 2016, 2017, 2018 ha vinto il Gold Award al VISCOM di Milano per soluzioni innovative di display design. Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green pass base e mascherina.