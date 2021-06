Design, stile e artigianato: una passeggiata fra le creazioni del Vialetto degli artisti

Da venerdì 18 giugno al 5 settembre torna l'imperdibile appuntamento con l'arte, il design e l'artigianato lungo il “Vialetto degli Artisti" di Milano Marittima. Al suo sesto anno di programmazione, il progetto ha l'obbiettivo di offrire spazio e visibilità alle nuove realtà artigianali e alle attuali proposte di stilisti, designer e artisti emergenti.

In programmazione per la stagione 2021 ci sono accurate e selezionate esposizioni di artigianato artistico e contemporaneo, mostre d'arte e fotografia. L'appuntamento con il Vialetto degli Artisti è, come sempre, nella Prima Traversa di Milano Marittima dalle 20.00 alle 24.00. Ingresso Libero.

Si comincia con i weekend (18, 19, 20 giugno - 25, 26, 27 giugno - 2, 3, 4 luglio) e poi dal 5 luglio al 5 settembre, tutte le sere.

