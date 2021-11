Designer e creativi incontrano musica e mercatini: torna il Garage Sale

Indirizzo non disponibile

Domenica 7 novembre torna il Garage Sale all'Almagià di Ravenna. Torna con un appuntamento davvero speciale che per la prima volta vede Garage Sale insieme a Visibile, contenitore di nuove tendenze culturali contemporanee, in cui artisti, designer, grafici e creativi espongono le proprie opere all’interno dell'Almagià.

Una giornata dedicata allo shopping consapevole e al sostegno delle creazioni di giovani artisti per scoprire i nuovi linguaggi emergenti di arte, grafica, design, fotografia, mostre e installazioni. Ingresso alle mostre gratuito. Appuntamento dalle 10 alle 18 e come sempre non mancherà la musica dei dj: 11.00-13.00 Sirol, 13.30-15.30 Pansi, 15.30-17.30 Marina Meccanica.