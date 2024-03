Un dialogo fra storia e attualità per la festa dell'Unità d'Italia

La Fondazione Ravenna Risorgimento, in occasione della ricorrenza che celebra la nascita dello Stato italiano, avvenuta dopo la proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861 a Torino, organizza sabato 16 marzo alle ore 17 alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense in via Baccarini 3, un momento di confronto dal titolo: “Festa dell’Unità d’Italia: parole e musiche dal Risorgimento”.

L’evento, aperto dai saluti di Patrizia Ravagli, presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense, dopo l’introduzione del vice sindaco Eugenio Fusignani, presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento, avrà protagoniste le “parole dal Risorgimento” nell’intervento di Antonio Patuelli. Il dialogo, che traccerà anche interessanti parallelismi con l’attualità, sarà a cura di Valerio Baroncini, vice direttore de Il Resto del Carlino. A fare da corollario all’evento saranno le “musiche” interpretate dalla voce del baritono Raffaello Bellavista, che eseguirà alcuni brani d’opera d’ispirazione risorgimentale.