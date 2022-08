Il trio Mazzanti, Astolfi e Zardi chiude i Concerti di Stella Maris 2022

Mercoledì 10 agosto alle 21:15 avrà luogo il sesto e ultimo appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 2, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti. Protagonista di questa serata un trio d’eccezione: Alberto Astolfi e Luigi Zardi alle trombe insieme ad Alessandra Mazzanti all’organo. Il dialogo tra l’organo e la tromba è forse il più accattivante in assoluto e questo trio proporrà un programma che, con brani d’insieme e brani per organo solo, metterà in luce le ricchissime potenzialità espressive dell’organo Zanin di Stella Maris. Musiche di Bruhns, Torelli, Bach, Langlais, Liszt, Saint-Saëns e Vivaldi. L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.