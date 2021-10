Didattica e divertimento: un laboratorio per costruire un gioco da tavola in legno

Indirizzo non disponibile

Per tutti i bambini e gli adulti appassionati di falegnameria e di giochi da tavolo, ecco un appuntamento dedicato alla costruzione di giocattoli: sabato 30 ottobre alle ore 10, la Rocca Brancaleone ospiterà un laboratorio per bambini, pratico, semplice e divertente.

Ciascun partecipante costruirà un piccolo gioco da tavolo di legno, utilizzando gli strumenti della Tool Library, la biblioteca di oggetti di CittAttiva. Dopo aver avvitato, carteggiato e decorato il tavolo da gioco, inizia la sfida uno contro uno, Lo scopo è far sfrecciare con l’elastico i dischetti di legno nel campo avversario. Saranno più lesti grandi o piccini? Il laboratorio è un’occasione per conoscere ed usare gli strumenti della biblioteca di oggetti di CittAttiva: attrezzi e oggetti in prestito, da condividere quando serve, senza doverli acquistare.

L’iniziativa è realizzata da Villaggio Globale all’interno del progetto #GREEN_EuRoPe del Comune di Ravenna, coordinato da Europe Direct Romagna in collaborazione con tanti altri soggetti del territorio. Evento a partecipazione gratuita, iscrizione necessaria via email: europedirectromagna@comune.ra.it