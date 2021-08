Diego Abatantuono a Cervia per celebrare i 30 anni di 'Mediterraneo'

Una serata unica nella centralissima e storica piazza Garibaldi: lunedì 9 agosto dalle 20.30 Diego Abatantuono insieme con gli amici Ugo Conti e Luca Serafini (giornalista e scrittore) dialogherà con il pubblico prima della visione del film 'Mediterraneo', in occasione del trentesimo compleanno dell’uscita nelle sale del film vincitore del premio Oscar. Grazie alle domande che il pubblico potrà rivolgere direttamente agli ospiti, la conversazione ripercorrerà momenti, aneddoti, storie e personaggi della carriera di Diego Abatantuono con l’inseparabile Ugo Conti e accompagnerà fino alla proiezione di “Mediterraneo”. Faranno da cornice immagini dei suoi film e di calcio, la grande passione che accomuna anche gli altri ospiti presenti sul palco con Diego.

L’ingresso sarà gratuito con posti a numero chiuso. Obbligatoria per ragioni organizzative la prenotazione online sul sito turismo.comunecervia.it. L’ingresso sarà da piazza Pisacane e possibile solo a chi in possesso di green pass. I prenotati si potranno presentare in piazzetta già dalle 19.30 per i controlli relativi. In caso di maltempo l’incontro si terrà al cinema Sarti.

"E’ per noi un grande onore accogliere a Cervia Diego Abatantuono - commenta l'assessore Michela Brunelli - che ha scelto la nostra città per celebrare il trentennale dall’uscita del film e per raccontarsi e raccontare i momenti più significativi della storia sulla nostra piazza”.