I 'Dinsieme' a Ravenna per presentare il nuovo film “Il viaggio leggendario”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 26 Marzo, dalle ore 15.30, al Cinemacity Ravenna arrivano i DinsiemE. Il duo formato da Dominick Alaimo ed Erick Parisi sono infatti protagonisti del nuovo film “Il viaggio leggendario”, in uscita al cinema dal 23 marzo, e domenica incontreranno il pubblico in sala e presenteranno il loro nuovo film tratto dall’omonimo libro per bambini dei DinsiemE.