Diritti, letteratura e coraggio: una serata con Alessandro Zan e Luca Starita

Giovedì 16 giugno, alle 18.30, il Partito Democratico di Ravenna organizza un incontro dal titolo “Una sera di quasi estate per parlare di diritti, letteratura e coraggio”, presso il Bagno Hana-Bi a Marina di Ravenna. Parteciperanno il deputato del PD, Alessandro Zan e lo scrittore Luca Starita. Modera Ouidad Bakkali, vicesegretaria regionale PD.

Alessandro Zan è nato a Padova, il 4 ottobre 1973. È ingegnere, deputato del Partito Democratico, relatore del DDL Zan, il disegno di legge contro omofobia, transfobia, misoginia e abilismo. Luca Starita è nato a Napoli, il 28 novembre 1988. È autore del romanzo “La tesi dell’ippocampo” per bookabook e del saggio “Canone ambiguo”. Scrive di letteratura per alcune riviste come La città dei lettori (Firenze) e Cultweek (Milano) e si occupa di teatro come drammaturgo e come curatore di progetti culturali.