Disagio giovanile, Toni Capuozzo a Lugo per affrontare "l'emergenza educativa"

Un percorso che coinvolge tutti, bambini, adulti e anziani, per contrastare le situazioni di disagio giovanile. Questo è l'obiettivo del ciclo di incontri dal titolo “Emergenza educativa al tempo del coronavirus” che prende il via a Lugo. Un percorso che vanta la presenza di ospiti illustri che, in base alla propria storia e alla propria esperienza, potranno offrire spunti efficaci per affrontare questa sfida educativa.

Il primo di questi incontri si terrà mercoledì 13 ottobre alle ore 20.45 presso la Pista di Pattinaggio di Lugo e l’ospite sarà il giornalista Toni Capuozzo. La mattina seguente, giovedì 14 ottobre, grazie alla preziosa collaborazione con i Dirigenti scolastici Frassineti e Battistelli, lo stesso Capuozzo incontrerà gli studenti del Liceo e del Polo di Lugo, con alcune classi che parteciperanno in presenza e le altre interessate che seguiranno in modalità videoconferenza dalle proprie aule.

Il secondo incontro, invece, sarà con lo psichiatra Paolo Crepet il 17 novembre, anche lui sarà poi protagonista di un incontro la mattina successiva con gli studenti delle Scuole Superiori di Lugo. Gli incontri serali presso la Pista di Pattinaggio si terranno nel pieno rispetto delle norme anticovid ed è richiesta la prenotazione obbligatoria (per info e prenotazioni: chiamare o inviare un messaggio a 3402817843 oppure 3487336353).