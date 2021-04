Quando la discoteca diventa smart: ecco il virtual party su radio e tv

Sabato 17 aprile dalle 22 i dj di Radio Studio Delta trasmettono la quarta e ultima puntata di "Studio Delta Mix Disco Delivery". Una diretta multicanale da ascoltare e da vedere per non rinunciare al divertimento e allo stare insieme - seppure a distanza - alla luce delle attuali restrizioni per arginare l’epidemia di Covid-19. L’evento è visibile in diretta sul canale 670 del Digitale terrestre, su radiostudiodelta.it/tv in HD e sui canali social.

Si tratta di una originale “smart disco” frequentabile da chiunque abbia una radio, uno smartphone o una televisione con la possibilità di vedere i propri commenti social sullo schermo. “I locali continuano a soffrire per il blocco e le restrizioni imposte, purtroppo necessarie. Speriamo si torni presto alla normalità, c’è molta voglia di divertimento e cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Volevamo riproporre l’idea di poter stare insieme a distanza e offrire un po’ di spensieratezza a chi è costretto allo stop o si trova chiuso in casa”, così Jurymaru Dj, tra gli ideatori dell’evento. “Sarà una grande festa su tutti i nostri canali: radio, tv, social. Un bel modo per non rinunciare al divertimento in attesa di tornare in pista. I nostri dj saranno in consolle per accendere una festa a cui siete tutti invitati”.