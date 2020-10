Distanze, mascherine e musica: il locale ravennate riparte con i concerti in sicurezza

Il mondo dello spettacolo non vuole arrendersi e, nonostante le difficoltà, prova a ripartire. Ricomincia in autunno la stagione musicale del Bronson di Madonna dell'albero, locale di riferimento per gli spettacoli dal vivo nel Comune di Ravenna che annuncia il calendario di eventi che si svolgeranno tra ottobre e novembre 2020.

"Nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo, in questi mesi il settore dello spettacolo dal vivo ha dato prova di grandissima serietà e professionalità nel rispetto dei protocolli anti-Covid - spiega lo staff del Bronson - . Dallo studio dell’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) emerge che su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno (giorno della riapertura dopo il lockdown) a inizio ottobre, si registra un solo caso di contagio da Covid 19, con una percentuale, questa, pari allo zero. Anche per questo motivo, nonostante le capienze estremamente ridotte dalle circostanze, abbiamo deciso di tenere accesa la fiamma e proporre ancora una volta un programma di live al Bronson nel rispetto più assoluto delle normative vigenti. La storia di Bronson con il suo pubblico prosegue assieme a tantissime realtà del territorio (e non solo) che nonostante le enormi difficoltà, stanno continuando a produrre musica di qualità".

Il Bronsono dunque si appresta a Bronson ripartire e riapri i cancelli del proprio Club con una formula un po’ rinnovata: pubblico seduto, distanziato e con la mascherina. La capienza è ovviamente limitata e la prevendita è obbligatoria. I biglietti per tutti i live (escluso quello di Dj Gruff & Gianluca Petrella) sono già disponibili sulla piattaforma Dice: dice.fm/bronson.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il calendario di ottobre e novembre

24 ottobre - Shad Shadows - “Toxic Behaviours” release party

03 novembre - Dj Gruff & Gianluca Petrella - "Ravenna 47° Jazz Club" by Ravenna Jazz

06 novembre - Rossano Lo Mele presenta “Scrivere di Musica - Una guida pratica e intima” - Conduce Francesco Farabegoli

07 novembre - The Spacepony - “Pinball Odyssey” release party

13 novembre - San Leo - “Mantracore” release party - released by Bronson Recordings

14 novembre - Marrano - “Perdere” release party

21 novembre - Sunset Radio - “Seasons” release party

26-29 novembre - Transmissions XIII - The Sound of Dante curated by Francesco Donadello