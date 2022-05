I centauri in abiti eleganti tornano in sella per la lotta al cancro

Ritorna il giro in moto degli uomini e donne in abiti eleganti, il Distinguished Gentleman's Ride, che si svolge in tutto il mondo domenica 22 maggio. Lo scopo del giro è di diffondere la conoscenza sul cancro alla prostata, la ricerca e il supporto psicologico ai pazienti con l'aiuto della Movember Foundation. Domenica mattina ritrovo dalle 9,30 al parcheggio della basilica di Sant'Apollinare in Classe e poi partenza per un giro all'interno della città verso le 10,30.