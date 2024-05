Torna tra Ravenna e Lugo  "The distinguished gentleman's ride"

Motociclisti vestiti con il loro abito migliore, dal vintage al classico, pronti a partecipare alla "The distinguished gentleman's ride" torna a Ravenna. Sarà una giornata memorabile ricca di buon umore e gentiluomini e, soprattutto, tra raffinati look sartoriali e splendide motociclette, echeggerà il valore di una nobile causa. La partecipazione al raduno e il contributo alle donazioni serviranno per promuovere la conoscenza sui problemi legati alla salute maschile.

L'appuntamento si svolge il 19 Maggio in contemporanea in 900 città del mondo. A Ravenna il raduno è in Piazza Kennedy (iscrizione obbligatoria e gratuita, donazione volontaria). Maggiori informazioni su https://www.gentlemansride.com/rides/italy/ravenna.