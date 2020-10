"Distretto A" compie 10 anni e fa festa: brunch, mostre, aperitivi e cena in centro

E' fissata per sabato 10 ottobre la festa per i dieci anni di Distretto A, il distretto artistico di Faenza. In questi anni di attività il distretto del centro manfredo si è distinto per i suoi eventi attrattivi, in primis le cene itineranti, e ora va a festeggiare l'importante tappa del decennale.

La giornata di festa inizia con la colazione nel cortile di Quazar in via Emiliani 2 (dalle 9.30 alle 12.30, prenotazione al 329 1054393) cui segue il brunch con Frankie Fiorentini. A Quazar si può anche visitare la mostra fotografica degli studenti della 4A dell’Oriani "Se fossi lui/Se fossi libero".

Nell’atelier del falegname e restauratore Pierpaolo Martini, in via Sarti 14, si svolge dalle 14 alle 18 il workshop "Perché arte per noi è anche artigianato" (prenotazione al 329 2233065). Alle 15 segue la visita guidata in bici, a cura di Torre dell’Orologio, per visitare i poster "open air". La partenza è da O’ Fiore Mio Hub in via Ponte Romano (prenotazione 3460714720). Dalle 17.30 si tiene l'aperitivo dal balcone del Baretto A in via Fadina 7 da dove scenderanno i drink dedicati a Valter Dalpane, uno dei fondatori di Distretto A, scomparso nel 2012.

Al museo Carlo Zauli si tiene l'inaugurazione della mostra "Flow" dell’artista Dado. Accessi limitati e con prenotazione (al 3338511042) in due turni (ore 18.30 e 19.30). La festa si chiude con la cena lungo via della Croce a partire dalle 19. tutti i commensali dovranno scegliere i cibi dai ristoranti sul sito www.distrettoa.it e poi portarli sulla tavolata. Da casa invece si portano piatti, posate, tovaglie e tutto quel che serve per il tavolo. Prenotazione al 376 0353392.