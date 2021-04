Disturbi del comportamento alimentare, un incontro con gli esperti

I Servizi Informagiovani e SeiDonna del Comune di Cervia organizzano per lunedì 26 aprile un’interessante serata in compagnia delle esperte Catrin Tamburini e Giovanna Fabbri, psicologhe esperte in DCA, per parlare dei disturbi del comportamento alimentare. Le psicologhe risponderanno ai quesiti di adulti e adolescenti, che desiderino partecipare all’incontro che si terrà online su piattaforma Zoom Meeting.

Le relatrici accompagneranno i partecipanti in un percorso informativo, un momento informale adatto alle famiglie, per chiarire eventuali dubbi e per avere un orientamento sulle modalità di intervento e di accesso ai Servizi opportuni. Per informazione e iscrizioni contattare: informagiovani@comunecervia.it - Tel. 0544.979265, seidonna@comunecervia.it - Tel. 0544.979266

I disturbi del comportamento alimentare sono uno dei problemi più frequenti nei giovani e negli adolescenti. In quest’ultimo periodo di difficoltà e fermo forzato, non solo le persone che avevano già sofferto in passato di anoressia, bulimia o disturbo da Binge Eating (disturbo da alimentazione incontrollata) si sono trovate in difficoltà, ma si è osservato, secondo gli esperti, un aumento generale del 30% di questo tipo di patologie anche nei ragazzi che non ne avevano precedentemente mai sofferto.