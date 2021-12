Divertimenti natalizi: dal presepe vivente ai concerti in centro

Indirizzo non disponibile

Il calendario appuntamenti "Quattro passi per Russi" prosegue nella giornata di domenica 19 dicembre. Le iniziative partiranno già dalle 11.00 presso il parco Ugo la Malfa con il Presepe Vivente organizzato dalla scuola d'Infanzia di Russi, mentre dalle 15.00 vi aspettiamo in corso Farini con il laboratorio dei giochi eco-musicali e quello per biglietti d'auguri, con i burattini e l'allegra musica del Santa Klaus Jazz Quintet. Dalle 20.45 al Teatro Comunale avrà infine luogo il concerto della Banda Città di Russi “Aspettando Natale”.