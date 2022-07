Divertimento e spettacoli irresistibili con "Burattini alla Riscossa"

Indirizzo non disponibile

Un’infilata di tre irresistibili spettacoli caratterizza questa nuova settimana della rassegna Burattini alla Riscossa, cartellone itinerante a ingresso gratuito che mette in rete il territorio ravennate dalla riviera all’entroterra. Giovedì 7 luglio appuntamento alle ore 21.15 ai Giardini Speyer di Ravenna per il Transylvania Circus del Teatro delle Dodici Lune. Venerdì 8 luglio, ore 21.15, al Bagno Coja Beach di Casalborsetti Il Paggio dei Clerici Vagantes presenta Te lo do io il medioevo!. Sabato 9 luglio, ore 21, al Parco pubblico di Punta Marina El Bechin (ovvero Dario Marodin) propone il suo Horror Puppet Show.