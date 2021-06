Divertimento e spettacolo con "Le avventure di pesce Gaetano"

Per la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella, lunedì 5 luglio alle ore 21.15, in Piazza Nenni a Faenza va in scena Le avventure di pesce Gaetano, uno spettacolo della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi, scritto e interpretato da Vania Pucci.

Le storie riposano all’interno di scatole, di bauli, di casse. Quando apri una scatola le storie prendono aria e puoi raccontarle, perché le storie vivono solo se le racconti... Le avventure di Pesce Gaetano è una storia che una nonna Pesce racconta ai suoi 12.000 figli e nipoti, tutte le sere in fondo al mare. È la storia di Gaetano, un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente, sulle alte montagne. Prima di addormentarsi guarda il cielo pieno di stelle e sogna di fare un grande viaggio e di andare a scoprire il mondo. Un giorno decide di partire e l’unico modo per andar via dalla sorgente è gettarsi nella cascata; inizia con questo atto di coraggio un viaggio alla scoperta del mondo, dalla cascata arriverà nel ruscello, nel fiume, e poi nel mare... In questo lungo viaggio Gaetano farà tanti incontri, alcuni paurosi altri piacevoli: i pesci grigi, il granchio, l’allodola, l’airone, le lavandaie, il luccio, l’orata, il pesce Lanterna. In questo viaggio Gaetano impara a difendersi, a farsi nuovi amici, a non aver paura.

Lo spettacolo è stato costruito con una tecnica che fa interagire differenti linguaggi. Nel cast dello spettacolo ci sono un’artista multimediale che muove i personaggi realizzati in digitale e li fa interagire con l’attrice ed una “sand artist” che scolpisce, modella, disegna con la sabbia con straordinaria abilità creando ambienti e situazioni che tramite una videocamera vengono proiettate in diretta. Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni.