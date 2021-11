Divertimento per i più piccoli con i simpatici "Tina e Gigi"

Indirizzo non disponibile

Quarto appuntamento della stagione di teatro di figura 2021-2022 Le Arti della Marionetta, organizzata da Teatro del Drago presso le Artificerie Almagià di Ravenna. Domenica 28 novembre alle ore 17:00 debutterà la nuova produzione di Teatro del Drago dedicata ai più piccoli, con uno spettacolo di teatro di figura (burattini, pupazzi, ombre) per i bambini a partire dai 20 mesi.

Tina&Gigi nasce grazie alla collaborazione con la casa editrice Fatatrac e dalla penna dell’illustratore romagnolo Andrea Rivola. Il debutto dello spettacolo, inizialmente previsto durante la stagione 2020-2021 è stato rimandato a causa della situazione pandemica e finalmente prende vita. Nel novembre 2020 Teatro del Drago aveva, però, voluto presentare i suoi nuovi protagonisti al piccolo pubblico con un piccolo studio del nascente spettacolo e un laboratorio online nel quale i partecipanti, guidati dallo stesso illustratore, avevano costruito e dato vita al personaggio di Tina.

Adesso Tina&Gigi arrivano finalmente sul palcoscenico. Tutto nasce da un piccolo puntino di luce. Da lui prendono forma Tina, Gigi, Rita, Ignazio e Ninè, un’elefantina, un tigrotto, una tartaruga, un topo e un maialino. Tutti molto diversi per aspetto, colore, personalità, ma proprio per questo grandi amici. Insieme giocano a 1-2-3 stella, a nascondino, e un giorno trovano un seme: non sanno bene di cosa si tratti ma ne hanno cura e da esso nasce la vita.

Prezzi: Intero adulti 7 €, Ridotto bambini, over 65 e Soci Famila 5 €, Speciale Famiglia (2 adulti + 2 bambini) € 20,00 - Terzo Figlio € 1,00, “Fagiolino Card” 10 ingressi € 50,00.