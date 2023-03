Grande attesa per il docufilm su Baracca con Beppe Fiorello: la visione collettiva si sposta al Rossini

Prezzo non disponibile

Solo nelle prime ventiquattro ore sono piovute un centinaio di prenotazioni per la visione collettiva del docufilm "I cacciatori del cielo", produzione di Anele con la regia di Mario Vitale e Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello, prevista mercoledì 29 marzo in prima serata su Rai1. Per questo il Comune ha deciso di spostare la visione collettiva dalla sala Estense della Rocca al Teatro Rossini, sempre mercoledì 29 marzo con apertura porte alle 21.

Tutti gli interessati possono prenotarsi scrivendo a museobaracca@comune.lugo.ra.it, le prenotazioni già inviate saranno ovviamente mantenute. Si ricorda che alle 18.30 ci sarà una visita guidata al Museo, anche in questo caso è gradita la prenotazione scrivendo allo stesso indirizzo mail.

Maggio 1912: il giovane Francesco Baracca racconta il suo primo volo aereo da passeggero nei cieli di Francia: “Era un meraviglioso sogno a occhi aperti vedermi scorrere di sotto gli alberi, le strade, la campagna. Il pilota mi aveva detto di non muovermi molto e io guardando gli gridavo: ‘Plus haut! Più in alto!’”. Questo sogno, che ha anche un corrispondente nel grande sogno del cinema, è ora raffigurato nel docu film dedicato all’illustre lughese e al centenario dell’Aeronautica Militare Italiana.