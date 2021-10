Dolcetto o scherzetto, streghe e zucche paurose: una festa di Halloween per tutti i bambini

Domenica 31 ottobre si festeggia Halloween a Casola Valsenio, nella centrale Piazza Sasdelli e nelle aree limitrofe, a partire dalle ore 18:30. In programma dalle 18:30 alle 20:00, il tradizionale “Dolcetto Scherzetto” nel centro storico, a cui seguirà alle 20:00 il gioco dal vivo “La Maledizione delle Streghe” (posti limitati, iscrizione obbligatoria entro le ore 12:00 del 31 ottobre. Età 4/11 anni. Obbligo di accompagnatore per bambini fino ai 6 anni). Alle 22 chiusura con il “Gran Finale Attorno al Fuoco”.

Previsti inoltre il concorso “Zucche da Paura”, per adulti e under 14, la “Gara Maschera Originale”, momenti di animazione in piazza e punti ristoro - anche per asporto - dalle ore 18:30. In Piazza Sasdelli, a partire dalle ore 18.30 sarà attivo il punto informativo e di raccolta iscrizioni per gare e concorsi. Per iscrivere i bimbi al gioco delle ore 20:00, inviare una mail a montefiori.laura@libero.it indicando nome e cognome ed età del bimbo, nome e cognome degli accompagnatori e un numero di telefono. Per info scrivere su WhatsApp al 3343814129. Green pass obbligatorio.