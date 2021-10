Dolcetto o scherzetto, diavoletti e merenda alla Festa di Halloween

Torna a Borgo Montone la Festa di Halloween. Domenica 31 ottobre tornano nella frazione ravennate animazioni e divertimenti per piccoli e famiglie. I bambini potranno fare il giro del paese con "Dolcetto o scherzetto", mentre nelle strade prenderà vita la "Notte della paura". E a sorpresa arriveranno anche i "diavoletti" dell'Inferno di Dante. Dalle 19, al gazebo di via Sebino, merenda e cena gratis per tutti i bambini. Si potranno gustare pane e nutella, pizza, panini e per i grandi anche il vin brulè. Le case illuminate e addobbate parteciperanno invece a un concorso a premi.