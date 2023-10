Dolcetto o scherzetto, casa delle streghe, cappelletti e vin brulè alla festa di Halloween

Indirizzo non disponibile

Sale l’eccitazione per la festa di Halloween di Borgo Montone. Il 31 ottobre si parte alle ore 18 con l'ingresso a offerta libera e la visita alle case addobbate e illuminate per fare "dolcetto o scherzetto". Ci sarà anche il concorso a premi per le case più belle e originali, valutate dalla giuria.

Molte le attrazioni in programma: dalla bocca della verità per i bambini alla biciclettata del terrore lungo le vie del paese. Poi ci sono la casa delle streghe, vampiri, zombie e tanti fantasmi, con giochi di luci e tanti scherzi da paura. Inoltre ci saranno tre spettacoli di magia davanti alla Farmacia-Casa La Perla, un grande cimitero con tanti personaggi famosi e la bara con il tema “La Pace”.

Presenti anche due punti ristoro dove gustare pizza, pane e Nutella, popcorn, succhi, ma anche cappelletti al ragù, piadina con salumi, panini con salsiccia, ciambella e vin brulè. Per l'occasione saranno chiuse alcune strade della frazione e verranno ampliati alcuni parcheggi.