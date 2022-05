Domenica a Russi torna "Bimbimbici"

Domenica 8 maggio 2022, a Russi, torna "Bimbimbici", manifestazione nazionale di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

L'iniziativa si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie del Comune ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un’opportunità per pedalare insieme! Bimbimbici, infatti, vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.



Durante il pomeriggio, a seguito della pedalata, sono previste attività ludiche collettive con giochi di sfida, abilità e ingegno rivolte ai bambini e la premiazione dei partecipanti al progetto regionale "Mobilityamoci – Siamo nati per camminare", che ha viste coinvolte due classi del nostro Istituto Comprensivo.



Il pomeriggio sarà così organizzato:

· Bimbimbici: dalle ore 14.00 apertura iscrizioni sotto i portici di Piazza Dante; alle 15.00 partenza per la pedalata (12 km circa) e ritorno verso le ore 16.30;

· Lasciatemi Giocare: dalle ore 16.30 chiusura del Corso Farini di Russi e gioco libero con Ludobus;

· Siamo nati per camminare: alle ore 17.00 circa premiazione degli alunni delle classi 2C e 2D della scuola secondaria di primo grado “A. Baccarini” che hanno partecipato al progetto regionale “Mobilityamoci – Siamo nati per camminare” (sempre nel Corso Farini).



Durante il pomeriggio saranno presenti alcuni volontari del Piedibus per promuovere il servizio.

Per informazioni:

Area Cultura, Turismo e Sport

Tel.0544 587643

cultura@comune.russi.ra.it