La Cervia di Giovannino Guareschi raccontata nel prossimo appuntamento dei "Venerdì Culturali"

Venerdì 2 febbraio dalle 21 il Teatrino della Casa delle Aie (via Aldo Ascione, 4) a Cervia ospita un nuovo appuntamento dei "Venerdì Culturali" promossi dall'associazione "Casa delle Aie". In calendario un incontro sul rapporto tra Giovannino Guareschi, l'autore di Don Camillo, e la stessa città di Cervia.

Guareschi fu scrittore, umorista, giornalista, caricaturista e personaggio straordinario, al centro di aspre polemiche, in un Paese che aveva vissuto il dramma del Secondo conflitto mondiale, le vicende del dopoguerra e il periodo del “Boom” e del “Miracolo economico”.

Presenta e coordina l’iniziativa la giornalista Ilaria Bedeschi. Relazione introduttiva di Renato Lombardi, che ripercorrerà le vicende biografiche che hanno portato Giovannino Guareschi (1908-1968) a scegliere, dal 1962 al 1968, Milano Marittima e Cervia come località di vacanza e ad acquistare casa in via Bellucci a Cervia. Interventi di Don Pierre Cabantous, Parroco di Cervia, autore del libro “Un don Camillo a Cervia”, promotore di una petizione per il conferimento della cittadinanza onoraria di Cervia, post mortem, a Giovannino Guareschi, “per il suo altissimo contributo alla cultura italiana e mondiale”.

Roberto Zalambani, Presidente della Stampa Agroalimentare Italiana e Coordinatore Nazionale dei cronisti della memoria, con un intervento su ”Giovannino Guareschi giornalista e gastronomo”; Massimo Previato, coordinatore di Luoghi d’Autore, con la lettura di brani di opere di Giovannino Guareschi. Porteranno il saluto per il Comune di Cervia Gabriele Armuzzi, Vicesindaco e Cesare Zavatta Assessore alla cultura. In programma videoproiezione di immagini storiche con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti. La serata viene realizzata in collaborazione con “La Spiaggia AmaIl Libro” e costituisce l’anteprima di Luoghi d’Autore 2024. Ingresso libero e gratuito. Gli anni di soggiorno a Cervia coincisero anche con i momenti di maggiore notorietà di Giovannino Guareschi grazie anche ai film su Don Camillo e Peppone di quegli anni. Giovannino Guareschi è tra gli autori italiani di libri più conosciuti, non solo a livello italiano, ma mondiale.