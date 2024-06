Da Palazzo Malagola a Palazzo Teodorico cittadini in scena per il secondo "Don Chisciotte ad Ardere"

Dal 26 al 30 giugno e dal 2 al 7 luglio, con una serata di riposo lunedì 1, alle 20, nell'ambito di Ravenna Festival, andrà in scena la seconda anta del progetto "Don Chisciotte ad ardere - opera i fieri", ideato e diretto da Ermanna Montanari e Marco Martinelli, fondatori e direzione artistica delle Albe, che partirà da Palazzo Malagola, in via di Roma 118. Lo spettacolo è una coproduzione Albe/Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri in collaborazione con i Musei nazionali di Ravenna e con Opera di Religione della Diocesi di Ravenna.

La seconda anta del progetto triennale (2023-2025) che Ermanna Montanari e Marco Martinelli dedicano all’opera-mondo di Cervantes toccherà quest'anno il Palazzo di Teodorico e proseguirà con la processione degli "erranti"che fuggono dal rogo dei libri, l’episodio con cui si è conclusa, lo scorso anno, la prima anta. I maghi (Hermanita e Marcus, alias Ermanna Montanari e Marco Martinelli), insieme agli erranti e alle maschere (Don Chisciotte, Dulcinea, Sancio, alias Roberto Magnani, Laura Redaelli e Alessandro Argnani) arrivano alle rovine di un “palazzo”: passano attraverso un corridoio di muri e accedono a un prato. Lì i due maghi e le maschere si ispirano alla “schiava di Algeri”, novella centrale nella polifonia del romanzo di Cervantes, che da Martinelli e Montanari viene riletta alla luce della più bruciante attualità.

Anche in questa parte, si pone l'accento sulla relazione articolata e drammatica tra realtà e sogno. Spiegano Montanari e Martinelli: "Si tratta ogni volta di 'mettere in vita' un classico e, al contempo, di 'mettere in scena' Ravenna: negli anni Dante ha passato il testimone a Cervantes, la prima 'Chiamata pubblica' è avvenuta nel 2016, ma l’entusiasmo delle cittadine e dei cittadini nella creazione corale è rimasto immutato, segno che il teatro mantiene la sua forza dirompente quando, alla verticalità solitaria dell’arte, sa intrecciare l’orizzonte plurale dei corpi".

Anche quest'anno il progetto vedrà la partecipazione, insieme alle cittadine e ai cittadini di Ravenna, di "tribù" (gruppi composti da ragazzi e ragazze che hanno partecipato a laboratori di non-scuola) non solo da diverse parti d'Italia, da Torino a Matera a Lecce, ma anche dall'estero, ad esempio da Pristina e da Londra. Il percorso drammaturgico, vocale e sonoro vedrà coinvolti, oltre ai cittadini e alle cittadine della Chiamata Pubblica, gli attori delle Albe insieme a Martinelli e Montanari. In scena ci saranno Alessandro Argnani, Luca Fagioli, Roberto Magnani, Laura Redaelli, Marco Saccomandi. Guide saranno Cinzia Baccinelli, Alice Billò, Vittoria Nicita, Marco Saccomandi, Marco Sciotto e Anna-Lou Toudjian.

Le musiche sono state composte e saranno eseguite dal gruppo Leda: Serena Abrami, voce/synth; Enrico Vitali, chitarre; Fabrizio Baioni, batteria/impulsi e segnali metallici; Giorgio Baioni, basso. Electronics e sound design Marco Olivieri, disegno dal vivo Stefano Ricci, scenografia Ludovica Diomedi, Elisa Gelmi, Matilde Grossi; costumi Federica Famà, Flavia Ruggeri; disegno luci Luca Pagliano, Marcello Maggiori; direzione tecnica Luca Pagliano, Alessandro Pippo Bonoli e Luca Fagioli.

"Questa seconda anta del progetto - osserva l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia - ancora una volta conferma l'affetto di centinaia di cittadine e cittadini che nella 'Chiamata pubblica' colgono l'opportunità di vivere con protagonismo la creatività e lo spirito corale di una città che ha sempre trovato, nel teatro, un momento di condivisione e partecipazione. Uno sforzo enorme, sotto l'occhio attento dei direttori artistici e degli attori e attrici delle Albe che, con il loro fare, continuano ad animare la scena culturale ravennate".

"Ogni anno con le Albe - dichiara Franco Masotti, direttore artistico del Ravenna Festival - si rinnova un’avventura che coinvolge, grazie a una sapienza e a una capacità collaudata nel corso di tanti anni di lavoro, tutta la città: sia i suoi luoghi, anche i più segreti e appartati come quest’anno il Palazzo di Teodorico, sia i cittadini che rispondono, fedeli e sempre entusiasti, alla ‘Chiamata pubblica’. Arte e cittadinanza, un binomio che diventa ancora una volta protagonista trovando sempre nel Ravenna Festival il suo immancabile ‘compagno di strada’".

Commenta Andrea Sardo, direttore dei Musei nazionali di Ravenna: "Sono sinceramente soddisfatto di questa opportunità di partecipazione alla vita culturale della città. Il Palazzo, che insieme alla Basilica di Classe, al Battistero degli Ariani, al Mausoleo di Teodorico e al museo nazionale, è parte del nuovo istituto autonomo dei Musei nazionali di Ravenna, con la sua enigmatica suggestione mi pare davvero una perfetta quinta scenica che aggiunge al geniale percorso drammaturgico la storicità evocativa del luogo teodoriciano, così cara ai ravennati".

Prosegue Sandra Manara, direttrice del sito del Palazzo di Teodorico: "Siamo contenti di aprire, ancora una volta, le porte del Palazzo alla città di Ravenna. In passato, con le rassegne 'Musica a Palazzo', avevamo fatto conoscere questo gioiello dimenticato attraverso i giovani allievi degli istituti musicali, mentre quest'anno e il prossimo saranno due artisti pluripremiati, con il loro Teatro delle Albe, e insieme a Ravenna Festival, a farlo vivere con centinaia di cittadine e cittadini che hanno dimostrato grande partecipazione e senso di appartenenza".