"Donne per il mondo": si raccontano le esperienze di viaggio al femminile

Tornano in biblioteca i racconti della rassegna “Quaderni di viaggio”, giunta quest’anno alla decima edizione. Mercoledì 16 marzo alle ore 20.45, in Biblioteca (Circonvallazione Sacchetti 111) un incontro dal titolo “Donne per il mondo”. Anna Lisa Razzini ed Elena Bianchini, viaggiatrici e collaboratrici dell’agenzia di viaggio “Manuzzi” di Cesena, raccontano le loro esperienze di viaggio al femminile.

Anna Lisa si occupa principalmente di viaggi di incentivazione, gruppi ed organizzazione eventi. Il suo viaggiare per lavoro è diverso dal suo viaggiare per “vacanza”, in cui ama essere da sola. Elena è da sempre nel mondo del turismo. Specializzata nell’organizzazione di viaggi “su misura”, si occupa anche di “spedizioni” in rosa. Adora viaggiare con le amiche, ma soprattutto scoprire nuove destinazioni con la famiglia. L’incontro fa parte della rassegna “Bella da vivere”, organizzata dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cervia.